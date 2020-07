Difesa: primi cinque caccia Rafale prodotti da Dassault per l’India lasciano la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque aerei caccia Rafale prodotti dall’azienda francese Dassault Aviation per l’Aeronautica militare dell’India hanno lasciato oggi lo stabilimento di Merignac, in Francia. Pilotati da piloti della forza aerea indiana, i caccia sono diretti diretti alla Stazione aeronautica di Ambala, nello Stato dell’Haryana, per entrare in servizio nel 17mo Squadrone Golden Arrows. I piloti e i tecnici si sono precedentemente sottoposti a un addestramento presso Dassault Aviation, con la collaborazione dell’Aeronautica francese. Al decollo odierno hanno assistito, tra gli altri, l’ambasciatore dell’India in Francia, Jawed Ashraf, e il presidente e amministratore delegato di Dassault, Eric Trappier. Quest’ultimo, secondo quanto riferisce un comunicato dell’azienda, si è detto impressionato dall’efficienza e determinazione dell’Aeronautica e del ministero della Difesa indiani, e ha ribadito l’impegno della compagnia a continuare a collaborare con la forza aerea indiana, collaborazione che data dal 1953. L’arrivo degli aerei in India è atteso per mercoledì 29 luglio. Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, si è recato nella base aerea Dassault di Merignac, vicino Bordeaux, lo scorso 8 ottobre, 87ma giornata dell’Aeronautica militare, per ricevere il primo Rafale. Tutti gli aerei, 36, dovrebbero arrivare in India entro il settembre del 2022. (segue) (Inn)