Speciale energia: Iberdrola ottiene via libera per 4 impianti fotovoltaici nella regione di Extremadura

- Continua il processo di espansione di Iberdrola in Spagna nell'ambito delle energie rinnovabili. La compagnia, infatti, ha ottenuto la Dichiarazione di impatto ambientale per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici nella regione di Extramdura con una capacità complessiva di 300 MW ed un investimento di circa 180 milioni di euro. Tre di essi fanno parte del complesso di Aranuelo, in provincia di Caceres, e saranno costituiti da 366.180 pannelli solari, mentre quello di Aranales sarà dotato di 390.840 pannelli. Secondo quanto comunicato dall'azienda, i lavori di costruzione vedranno impegnati circa mille persone e la partecipazione di imprese locali fra cui, in particolare, Ecoenergias ed Imedexa. Il presidente di Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan, ha affermato che la regione di Extremadura "è al centro della sua strategia" nel campo delle energie rinnovabili dove svilupperà oltre 1.800 MW di capacità fotovoltaica entro il 2022. (Spm)