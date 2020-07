Speciale energia: Germania, settore rinnovabili chiede intervento pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine dell'anno, in Germania verrà abolita la sovrattassa Eeg, introdotta nel 2000 per promuovere l'impiego delle fonti di energia rinnovabile. Il settore eolico e solare chiede ora al governo federale di intervenire per garantire l'operatività degli impianti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le organizzazioni che rappresentano le imprese produttrici di energie rinnovabili chiedono esenzioni fiscali, semplificazione normative e sovvenzioni. L'aliquota della sovrattassa Eeg è stabilita a 6,76 centesimi per chilowattora. (Geb)