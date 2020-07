Speciale energia: russa Lukoil acquisisce il 40 per cento del progetto offshore Rssd in Senegal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Lukoil ha annunciato di aver acquisito una quota del 40 per cento del progetto Rssd, al largo delle cose del Senegal, per una cifra pari a 300 milioni di dollari. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società russa. "Lukoil ha raggiunto un accordo con la società Cairn Energy Plc sull'acquisizione di una quota del 40 per cento nel progetto Rssd (Rufisque, Sangomar e Sangomar Deep) in Senegal. Il valore della transazione ammonta a 300 milioni di dollari", ha riferito Lukoil nella nota. L'accordo prevede un possibile pagamento di bonus, per un importo fino a 100 milioni di dollari, a Cairn Energy PLC dopo l'inizio delle attività di produzione. "L'acquisizione di una partecipazione in un progetto con una base di risorse esplorata in fase di sviluppo iniziale è pienamente coerente con la nostra strategia e ci consente di rafforzare la nostra presenza in Africa occidentale. Attraverso l'impegno in un progetto con partner internazionali professionali, acquisiremo ulteriore esperienza nel lavoro in campi regionali offshore", ha dichiarato il presidente di Lukoil, Vagit Alekperov. (Rum)