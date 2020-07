Speciale energia: Germania, da impianti eolici in mare 13,73 terawattora nel primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020, gli impianti eolici al largo della Germania nel Mare del Nord e nel Mar Baltico hanno generato 13,73 terawattora di energia elettrica, in aumento dagli 11,69 della prima metà del 2019. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che quella generata in mare costituisce il 19 per cento dell'energia eolica della Germania. Si tratta di un incremento del 4 per cento su base annua. A gestire i 1.270 impianti eolici nel Mare del Nord tedesco è Tennet, operatore di rete elettrica attivo in Germania e nei Paesi Bassi. L'azienda è di proprietà del ministero delle Finanze olandese e il governo federale vi acquisirà una partecipazione. Con un incremento del 21 per cento su base annua, tra gennaio e giugno scorso sono stati 11,51 i gigawatt generati dagli impianti di Tennet. I parchi eolici nel Mar Baltico, che non appartengono a Tennet, hanno alimentato ulteriori 2,22 terawattora di elettricità. (Geb)