Speciale energia: National Grid, emissioni CO2 da rete elettrica potrebbero essere eliminate entro 2033

- Le emissioni di carbonio della rete elettrica del Regno Unito potrebbero essere eliminate entro il 2033 se il paese adotta tecnologie di cattura del CO2 e si concentra sulle fonti di energia rinnovabile per raggiungere i suoi obiettivi climatici. Lo ha comunicato National Grid, la società che gestisce le reti nazionali di distribuzione dell'elettricità e del gas del Regno Unito, ripresa dal quotidiano "The Guardian". L'operatore energetico ha delineato oggi la sua visione per una rete "senza emissioni", che includerebbe 30 milioni di veicoli elettrici e 8 milioni di pompe di calore che sostituiscano le caldaie delle abitazioni. Mark Herring di National Grid ha dichiarato che tre delle quattro possibili vie presentate dalla società per raggiungere un'economia a emissioni zero entro il 2050 includono un grande utilizzo di elettricità a bassa emissione di carbonio. National Grid prevede un aumento nel numero di progetti di energia rinnovabile, con l'introduzione di capacità da 3 gigawatt per la produzione dell'energia eolica e 1,4 gigawatt di energia solare ogni anno da adesso al 2050. La società è anche convinta che ci sarà una rivoluzione nell'utilizzo dell'energia da parte del consumatore, che implicherà maggiore efficienza energetica e la fine dell'uso delle caldaie. Herring ha affermato che "in qualsiasi caso, prevediamo una crescita nella generazione di energia rinnovabile, che includerà espansioni significative delle infrastrutture per l'energia eolica offshore. Verranno usate molte più macchine elettriche, e ci sarà un aumento negli investimenti nelle tecnologie per la cattura di idrogeno e di carbonio". (Rel)