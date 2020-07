Speciale energia: Regno Unito, Johnson intende terminare sostegno a progetti gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha intenzione di terminare il supporto del Regno Unito per i progetti inquinanti nel settore petrolifero e del gas, per paura di rovinare la reputazione del paese per quanto riguarda l’impegno contro il cambiamento climatico. Lo riporta il quotidiano britannico “The Times”. Johnson ha ordinato una revisione dell’utilizzo delle garanzie finanziarie del governo, che hanno permesso di finanziare progetti sui combustibili fossili per miliardi di euro in tutto il mondo. La decisione è stata presa dal premier in seguito alla controversa decisione del governo di fornire 987 milioni di euro in prestiti e garanzie per un progetto a gas in Mozambico. Secondo diversi gruppi di attivisti per l’ambiente, le emissioni nella regione aumenteranno di quasi cinquanta volte a causa del progetto. Secondo fonti del governo, Johnson sarebbe stato spinto ad approvare il programma di finanziamento dall’agenzia esecutiva incaricata del progetto, Uk Export Finance. Secondo una fonte, il premier “era furioso e ha richiesto immediatamente una revisione delle politiche sui carboni fossili” non appena informato delle conseguenze ambientali dell’investimento. (Res)