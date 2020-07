Speciale energia: Spagna, ex direttore Intelligence Sanz Roldan consulente esterno Iberdrola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già direttore del Centro nazionale di intelligence spagnolo (Cni), il generale Felix Sanz Roldan è stato scelto dalla gruppo per l'energia Iberdrola come consulente esterno del comitato consultivo internazionale, formato da ex ministri, ambasciatori e alti funzionari dell'Unione europea che si riunisce ogni sei mesi. Come riferisce il sito “Info Defensa”, Sanz Roldan era stato nominato direttore del Cni nel 2009, carica equivalente a quella di sottosegretario, durante il governo del primo ministro Jose Luis Rodriguez Zapatero. Il direttore del Cni aveva lasciato l'incarico nel maggio del 2019, un anno dopo la formazione del governo del primo ministro Pedro Sanchez. Per poter entrare in Iberdrola, Sanz Roldan ha dovuto attendere l'autorizzazione del governo. In Spagna, vige infatti una clausola di incompatibilità di 2 anni per quanti siano stati sottosegretari e intendano entrare in un'impresa. (Res)