Francia: governo chiede ad aziende di dotarsi di stock preventivi di maschere

- Il governo francese consiglia alle aziende presenti sul territorio di "costituire uno stock preventivo di maschere di protezione di 10 settimane per poter far fronte a un potenziale ritorno dell'epidemia" di coronavirus. È quanto si legge in una nota firmata dal ministro della Salute, Olivier Veran, da quello del Lavoro, Elisabeth Borne, e dell'Industria, Agnes Pannier-Runnacher. Rivolgendosi ai datori di lavoro, l'esecutivo di Parigi raccomanda di avere "equipaggiamenti necessari alla protezione dei lavoratori per assicurare la continuità" delle attività. "In caso di ripresa epidemica i bisogni potrebbero essere rafforzati e raggiungere diverse centinaia di milioni di maschere a settimana", afferma il comunicato. (Frp)