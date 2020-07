Russia: ex giornalisti "Vedomosti" fondano nuovo portale, focus su consumo critico e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ex giornalisti del quotidiano russo "Vedomosti" inizierà a lavorare su un nuovo progetto editoriale online, chiamato "VTimes", che prenderà il via in autunno. "Annunciamo l'inizio dei lavori su un nuovo progetto online, 'VTimes', che inizierà in autunno. Questo sito tratterà argomenti già conosciuti da 'Vedomosti', ma anche nuovi temi: salute, ecologia, consumo responsabile, capitale umano e altro. Il fondatore di 'Vedomosti', Derk Sauer, sarà consulente del nuovo progetto", si afferma nella nota ripresa dai media russi. In precedenza, cinque vice caporedattori di "Vedomosti" hanno riferito di aver lasciato il giornale in segno di protesta per la nomina di Andrej Shmarov a caporedattore. Il consiglio di amministrazione di Business News Media, proprietaria del quotidiano, ha raccomandato la nomina di Shmarov nonostante l'opposizione dello staff. (segue) (Rum)