Ue: Commissione lancia invito per partenariati finalizzati a progetti di innovazione delle regioni

- La Commissione europea ha un invito a manifestare interesse per i partenariati tematici per la sperimentazione di progetti di innovazione interregionale a sostegno della risposta e del recupero a seguito della pandemia di coronavirus. Secondo quanto reso noto dalla stessa Commissione, l'obiettivo è aiutare le regioni a cogliere le opportunità emergenti dalla crisi, sviluppare la resilienza e basarsi sulla trasformazione verde e sul digitale per il recupero dei settori più colpiti, come la salute e il turismo. Elisa Ferreira, commissario per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Sulla base di precedenti azioni pilota simili riuscite per promuovere l'innovazione e la competitività a livello regionale, il lancio di questo invito è un altro esempio della capacità e della volontà dell'Ue di sostenere le economie locali in tempi così difficili. L'attenzione alla salute, al turismo, alla sostenibilità e alla digitalizzazione è perfettamente in linea con le priorità della Commissione e la risposta necessaria per contrastare gli effetti della crisi del coronavirus”. (segue) (Beb)