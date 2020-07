Ue: Commissione lancia invito per partenariati finalizzati a progetti di innovazione delle regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di questo invito, la Commissione europea cerca manifestazioni di interesse da parte di partenariati transnazionali di autorità regionali e altre parti interessate quali università, centri di ricerca, cluster e Pmi: tutti soggetti disposti a guidare partenariati interregionali di innovazione volti a facilitare la commercializzazione e l'ampliamento di progetti di innovazione interregionale e a incentivare gli investimenti delle imprese. L'invito sosterrà i partenariati interregionali in quattro aree tematiche. In primo luogo, la partnership per lo sviluppo della catena del valore medica riguarda il lavoro su prodotti o dispositivi medici per affrontare il coronavirus a qualsiasi livello, cioè dal concepimento alla distribuzione. In secondo luogo, la partnership sulla sicurezza e la gestione dei rifiuti sanitari è legata al tema dell'economia circolare nel campo della salute. La terza partnership riguarda progetti che incoraggiano il turismo sostenibile e digitale. Il quarto partenariato si concentra sullo sviluppo di tecnologie a idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio, per esempio attraverso la conversione di miniere di carbone, fonderie o impianti di produzione esistenti. (segue) (Beb)