Camera: domani audizioni su situazione pazienti affetti da patologie oncologiche durante Covid-19

- Domani martedì 28 luglio, presso l'aula della commissione Trasporti, la commissione Affari sociali della Camera svolge le seguenti audizioni sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19: ore 12, Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia (Favo), Associazione italiana malati di cancro (Aimac) e Fondazione Ant Italia onlus; ore 12.40, Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aieop); ore 13, Cittadinanzattiva. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)