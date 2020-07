Caso camici: Fontana, non arretrato davanti a Covid, non mi arrendo a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono il presidente della Regione Lombardia, sono il presidente di questa giunta, sono il presidente che non si è arreso al Covid-19 che non è arretrato davanti a una pandemia e non intende arrendersi innanzi a nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nell'aula del consiglio regionale. "Intendo guidare con orgoglio, con rinnovato entusiasmo e con immutata responsabilità questa Regione - ha concluso Fontana - guardando al futuro, guardando all'autonomia non come mera concessione ma come diritto costituzionale". (Rem)