Imprese: Piaggio, al 30 giugno utile netto in calo a 9,1 milioni di euro

- Il Gruppo Piaggio ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile netto positivo pari a 9,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 34,6 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dai risultati semestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazioe. Stando al relativo comunicato stampa, i ricavi netti consolidati del Gruppo sono stati pari a 600,1 milioni di euro, con una diminuzione del 26,5 per cento rispetto ai 817 milioni registrati al 30 giugno 2019 a fronte della serrata, che ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni. In calo anche il margine lordo industriale, che si è attestato a 171,7 milioni di euro con un calo di 31,3 punti percentuali rispetto ai 250 milioni registrati nel primo semestre dell’anno scorso: l'incidenza del margine lordo industriale sul fatturato netto risulta pari al 28,6 per cento. Diminuiscono anche le spese operative, attestatesi a 147 milioni di euro con un importante calo del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019: tale variazione è da imputare principalmente alle azioni di mitigazione messe in atto dalla fine del primo trimestre 2020 per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19. (Com)