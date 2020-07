Coronavirus: sottoscritta convenzione tra Regione Puglia e ministero dell'Interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il prefetto di Bari Antonella Bellomo "l'obiettivo più importante è quello di sancire una collaborazione interistituzionale fra la Regione Puglia e l'apparato dello Stato soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza". "Tutte le forze di polizia – ha sottolineato Bellomo - collaboreranno con la Regione per fare le indagini epidemiologiche e intensificare tutte le attività di controllo alla diffusione dei contagi. Ci raccorderemo con gli uffici regionali per far fruttare al meglio questa collaborazione. Poi si declineranno tutti i controlli anche per quanto riguarda l'applicazione delle linee guida nelle attività produttive, compresi i controlli sul territorio". "Noi – ha concluso il prefetto - saremo a disposizione della Regione, e la Regione, dal canto suo, contribuirà a queste attività che verranno esplicate dalle Forze di Polizia". Hanno partecipato alla conferenza stampa il segretario generale della presidenza della Regione Puglia e direttore Sezione antimafia sociale Roberto Venneri, il direttore del Dipartimento regionale Politiche per la salute Vito Montanaro, il direttore il comandante regionale dei Carabinieri, gen. Alfonso Manzo, il comandante provinciale dei carabinieri col. Fabio Cairo, il comandante regionale Guardia di finanza, gen. Francesco Mattana, il comandante provinciale Guardia di finanza, gen. Roberto Pennoni, il vice questore vicari dr Nicolino Pepe. (Ren)