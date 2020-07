Ostia: fonti “Nova”, bambino di 2 anni apparterrebbe a famiglia rom del suo sfruttatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sarebbe vicini all'identificazione del bambino che è stato offerto ieri a un turista per prestazioni sessuali in cambio di denaro. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", il piccolo di 2 anni che ieri è stato offerto da un 23enne a un uomo, nei pressi del lido del Finanziere, su lungomare Amerigo Vespucci, per denaro in cambio di sesso, apparterrebbe a una famiglia rom di un campo nomadi nelle vicinanze. Non si tratterebbe quindi di un bambino scomparso o rapito ma, purtroppo, di un parente del suo sfruttatore. Il 23enne, arrestato dai Baschi verdi, è attualmente in carcere e dovrà rispondere di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale e sfruttamento della prostituzione minorile. Sono ancora in corso le indagini da parte dei militari della Guardia di finanza per confermare la sua identità. (Rer)