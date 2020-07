Reggio Emilia: Teatri ai Chiostri, mercoledì giocoleria e danza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Flaque" è uno spettacolo di giocoleria della Compagnie De Fracto, che si è aggiudicato il Premio come miglior spettacolo di circo al Festival de rue de Valladolid nel 2015, ed è consigliato per un pubblico di tutte le età, a partire dai 7 anni. Chiuderà la rassegna dei Teatri ai Chiostri mercoledì 29 luglio, alle ore 21.30 ed è uno spettacolo realizzato in collaborazione con Dinamico festival. Mercoledì 29 luglio tornano anche le visite guidate al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia, dalle ore 18 alle 22 con prenotazione obbligatoria. Con le visite, tornano anche gli aperitivi sotto il portico, a cura di Er Pizzicagnolo di Cacio & Pepe. Chi lo vorrà (anche senza prenotazione e se vi sono ancora posti disponibili) potrà sperimentare un piccolo aperitivo "alla romana", gustandosi nel contempo una visuale del tutto inedita sulla piazza dei Teatri. Con questo mercoledì si conclude l'attività estiva della Fondazione I Teatri, che dà appuntamento a settembre, nei Teatri Valli, Ariosto e Cavallerizza, con il festival Aperto.(Ren)