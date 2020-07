Camera: domani audizioni su interferenze straniere in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 28 luglio, la commissione Esteri della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle eventuali interferenze straniere sul sistema di relazioni internazionali della Repubblica italiana, svolge le seguenti audizioni: ore 14, in videoconferenza, Gabriele Carrer, editorialista; ore 15, Francesco Galietti, analista di geopolitica. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)