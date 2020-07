Francia: disoccupazione scende del 4,6 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati in Francia è sceso del 4,6 per cento a giugno, con 204.700 persone in meno rispetto a maggio, per un totale di 4,421 milioni. È quanto emerge dalle stime del ministero del Lavoro francese e da Pole Emploi, l'agenzia pubblica per il lavoro. Si tratta del calo più forte mai registrato dal 1996, anno in cui è cominciata l'analisi dei dati. A causa della crisi del coronavirus a marzo la disoccupazione ha registrato un aumento del 7,1 per cento, per poi aumentare ancora il mese successivo al 22,6 per cento. I disoccupati inseriti nelle categorie A (senza nessuna attività), B (non più di 78 ore al mese) e C (più di 78 ore la mese) sono in tutto 6,157 milioni. (Frp)