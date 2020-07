Imprese: Piaggio, al 30 giugno Ebitda in calo a 83,1 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Piaggio ha chiuso il primo semestre dell’anno con un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 83,1 milioni di euro, con un calo del 38,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dai risultati finanziari del Gruppo al 30 giugno 2020, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, l’Ebitda “margin” si è attestato a 13,8 punti percentuali. In calo anche il risultato operativo (Ebit), che riusulta pari a 24,7 milioni di euro con un calo del 67,1 per cento rispetto ai 75,1 milioni al 30 giugno 2019. Il risultato ante imposte del periodo, prosegue la nota, si è attestato a 15,1 milioni di euro con un calo dcel 75,9 per cento rispetto al primo semestre dell’anno scorso. Le imposte di periodo sono state pari a 6 milioni di euro, con un’incidenza del 40 per cento sul risultato ante imposte. (Com)