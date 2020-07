Camera: domani audizioni su degrado nuclei abitativi Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 28 luglio, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina", svolge le seguenti audizioni: ore 14, sindaco di Messina, Cateno De Luca; ore 14.30, presidente dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, Marcello Scurria. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)