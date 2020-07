© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 28 luglio, alle ore 14, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione di rappresentanti di Banco Bpm spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti legge 18 e 23/2020. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)