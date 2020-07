Germania: Bundesbank, crollo storico del Pil nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, il Pil reale della Germania subirà un “crollo storico” nel secondo trimestre del 2020, toccando il minimo dall'avvio delle rilevazioni trimestrali da parte dell'Ufficio federale di statistica (Stba) nel 1970. È quanto prevede la Bundesbank, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Lo Stba pubblicherà i dati preliminari sull'andamento del Pil tra aprile e giugno scorso il 30 luglio. Secondo le previsioni, il risultato dovrebbe essere “negativo a due cifre”. Per lo Stba, nei primi tre mesi del 2020, il Pil della Germania ha subito una contrazione del 2,2 per cento. Il calo più marcato finora registrato nello stesso trimestre è stato il 7,9 per cento cento nel 2009, a seguito della crisi finanziaria. A ogni modo, la Bundesbank sostiene che l'economia tedesca abbia già raggiunto ad aprile il picco negativo della crisi del coronavirus. Da maggio scorso, all'allentamento delle misure volte a contenere la diffusione della Sars-Cov2, l'economia della Germania si sta “gradualmente” riprendendo. Tale tendenza positiva dovrebbe proseguire nella seconda metà dell'anno, anche grazie al piano di stimolo da 130 miliardi di euro adottato dal governo federale per il 2020-2021 al fine di sostenere la domanda interna. (Geb)