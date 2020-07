Fase 3: Fornaro (Leu), proteggere i più deboli non è assistenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto che tra le risorse disponibili grazie al terzo scostamento del deficit di bilancio sia data priorità alla proroga della cassa integrazione e agli incentivi per tornare al lavoro. Lo afferma capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, in una nota. "Proteggere i lavoratori più deboli non è assistenzialismo, come qualcuno continua a sostenere, ma al contrario dare una giusta risposta in termini di giustizia sociale. Aiutare le persone più in difficoltà - conclude - contribuisce a sostenere la domanda interna e non è in contraddizione con il sostegno del Governo nei confronti del sistema delle imprese per rilanciare la crescita dell'economia".(Com)