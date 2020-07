Camera: domani audizioni su occupazione e produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 28 luglio, alle ore 13.20, presso l'aula della commissione Attività produttive, la commissione Lavoro della camera svolge l'audizione dei professori Alessandro Bellavista, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Palermo, Bruno Caruso, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Catania, Lorenzo Zoppoli, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)