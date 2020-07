Ucraina: ministro Sviluppo economico, necessari ripresa industriale e investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa industriale, lo sviluppo del settore agricolo e l'attrazione di investimenti sono i tre elementi principali che possono stimolare la crescita economica in Ucraina. Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico, il commercio e l'agricoltura dell'Ucraina, Ihor Petrashko, ripreso dall’agenzia di “Ukrinform”. “Il primo elemento è il ripristino del potenziale industriale attraverso alcuni semplici meccanismi che creeranno centinaia di posti di lavoro e avranno un grande impatto sull'economia", ha detto Petrashko. Per quanto riguarda il settore agricolo, è importante secondo il ministro sostenere l'allevamento del bestiame, ripristinare i sistemi di irrigazione (soprattutto nelle aree meridionali) e introdurre regimi di assicurazione agricola. Il terzo elemento importante consiste nell’attrazione di investimenti, che a detta di Petrashko può passare dal trasferimento della produzione e di parti delle catene logistiche dall'Asia all'Ucraina. "Il paese dovrebbe attirare nuovi investimenti. Abbiamo bisogno di conoscenze, tecnologie, integrazione nelle catene logistiche internazionali", ha sottolineato il ministro. (Rum)