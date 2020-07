Imprese: Piaggio, al 30 giugno consuntivati investimenti per 52,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 52,8 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 60,4 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dai risultati finanziari del Gruppo al 30 giugno 2020, approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo si è attestato a 528,5 milioni di euro, in aumento di 20,1 milioni rispetto a quanto registrato lo scorso 31 marzo a fronte della “efficace gestione del magazzino intrapresa nel primo trimestre dell’anno”. Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2020, prosegue la nota, ammonta a 368,3 milioni di euro, con un lieve calo rispetto ai 383,8 registrato al 31 dicembre 2019. (Com)