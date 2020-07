© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 28 luglio, alle ore 14.30, presso l'aula della commissione Affari sociali, la commissione Finanze della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)