Imprese: Assolegno, Angelo Luigi Marchetti è il nuovo presidente, sostenibilità e formazione al centro del suo mandato

- “Ringrazio il past president Marco Vidoni e tutto il consiglio direttivo per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Qualità, sostenibilità ambientale e formazione saranno le parole chiave del mio mandato in continuità con quanto fatto sino ad oggi”. Con queste parole Angelo Luigi Marchetti, presidente di Assolegno di FederlegnoArredo - che rappresenta le industrie di prima lavorazione e costruttori in legno con un giro d'affari pari a 3,5 miliardi di euro e con più di 460 associati - eletto dall'Assemblea riunitasi a Lazise, ha dato il via al suo mandato che lo vedrà alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni. “Auguro un buon lavoro ad Angelo Luigi Marchetti. Il mio mandato - spiega il past president Marco Vidoni - è stato incentrato sul diffondere la conoscenza delle costruzioni in legno e valorizzare tutta la filiera legata al nostro materiale grazie a un lavoro collegiale di tutto il direttivo. Sono sicuro che Assolegno in un’ottica di continuità potrà fare un ottimo lavoro sotto la guida del nuovo presidente”. Il Consiglio di Presidenza: Marco Vidoni (consigliere incaricato gruppo prime lavorazioni); Milena De Rossi, Domenico Ierace (consiglieri gruppo prime lavorazioni); Albino Angeli (consigliere incaricato gruppo grandi strutture); Stefan Rubner (consigliere gruppo grandi strutture); Paolo Subissati (consigliere incaricato gruppo costruttori); Mauro Zennaro, Marcus Damiani, Flavio Nebiolo (consiglieri gruppo costruttori); Angelo Luigi Marchetti (consigliere incaricato gruppo case ed edifici a struttura di legno); Alessandro Lacedelli, Giovanna Fongaro, Marco Bevilacqua, Aldo Dattomi e Vanni Bottaro (consiglieri gruppo case ed edifici a struttura di legno). (Com)