- "Quella di oggi è una data significativa, per la giustizia. Approda per la prima volta nell'Aula del Parlamento la discussione sul tema della 'Separazione delle Carriere dei Magistrati'". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Enrico Costa. "Comunque andrà a finire, si tratta di un momento storico per chi da anni conduce questa battaglia di civiltà giuridica", conclude l'esponente azzurro.(Com)