Camera: domani audizione su transito materiali armamento

- Domani martedì 28 luglio, alle ore 13, la commissione Esteri della Camera, nell'ambito dell'esame della Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019, svolge, in videoconferenza, l'audizione del direttore dello Stockholm international peace research institute (Sipri), Dan Smith. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)