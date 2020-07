Camera: domani relazione su nuove tecnologie nelle telecomunicazioni con ministro Pisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 28 luglio, alle ore 12, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, viene presentato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data. Apre i lavori il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli. Intervengono la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, il vicepresidente per il digitale di Confindustria, Luigi Gubitosi, il professor Nicola Blefari Melazzi e un rappresentante della Commissione per ogni gruppo politico. Lo comunica l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)