Guatemala: coronavirus, presidente Giammattei annuncia avvio riapertura economica

- Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha annunciato l’avvio della riapertura economica del paese a partire da oggi e ha alleggerito il coprifuoco annunciato per contenere la pandemia del nuovo coronavirus. La riapertura, ha annunciato il capo dello stato, verrà realizzata attraverso l’uso del cosiddetto semaforo epidemiologico che mostrerà il livello di rischio per le diverse località. Il nuovo semaforo epidemiologico, riferisce il quotidiano "La Prensa", sarà rivisto ogni 14 giorni. Il colore del semaforo si baserà sul numero di casi confermati di coronavirus e sul numero di test effettuati ogni giorno per mille abitanti. A partire da oggi non ci saranno restrizioni alla circolazione dei veicoli e il coprifuoco verrà ridotto dalle 21 alle 4 del mattino. (segue) (Mec)