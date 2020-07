Guatemala: coronavirus, presidente Giammattei annuncia avvio riapertura economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimosse anche le restrizioni alla mobilità durante il fine settimana. Nei comuni con semaforo rosso o arancione il trasporto pubblico potrà circolare con una capienza del 50 per cento. Anche la capacità dei ristoranti sarà determinata dal colore del semaforo. Potranno tornare a operare anche le chiese, sebbene con servizi limitati. I matrimoni dovranno essere celebrati con meno di dieci persone se il semaforo è rosso. A partire dal 3 agosto, inoltre, i lavoratori del settore pubblico avranno un nuovo orario, dalle 7 alle 15, mentre alle imprese private è stato chiesto di concentrare la giornata lavorativa dalle 9 alle 17. Le autorità sanitarie del Guatemala hanno confermato 45.053 casi di coronavirus e 1.734 morti a causa della pandemia. Il capo dello stato ha comunque invitato i cittadini a non uscire se non necessario. (Mec)