Camera: domani presentazione Rapporto su legislazione 2019-2020 con Rosato

- Domani, martedì 28 luglio alle ore 11, presso la sala della Regina di Montecitorio, si terrà - in diretta webtv - la presentazione del Rapporto sulla Legislazione 2019-2020. Il Rapporto - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - contiene un'analisi della legislazione nazionale, regionale, dell'Unione europea e di alcuni Stati europei fino ai mesi dell'emergenza coronavirus. Alla presentazione prenderanno parte Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati, Maura Tomasi, presidente del Comitato per la legislazione, Stefano Ceccanti, vicepresidente del Comitato per la legislazione, Paolo Russo, componente del Comitato per la legislazione, Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Emma Petitti, presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Interveranno anche, con un videomessaggio, Gustavo Matos Expósito, presidente del Parlamento des Las Islas Canarias (Spagna) e presidente della Calre (Conferenza delle assemblee legislative delle regioni dell'Ue), Klaus Schlie, presidente del Landtag dello Schleswig Holstein (Germania) e Karl Freller, vicepresidente del Landtag della Baviera (Germania). (Com)