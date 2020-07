Singapore: si insediano i nuovi ministri del governo Lee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desmond Tan è il nuovo ministro di Stato presso il ministero degli Affari Interni e il ministero della Sostenibilità e dell'ambiente; Tan Kiat How, ministro di Stato presso l'Ufficio del Primo ministro e il ministero dello Sviluppo Nazionale; Eric Chua è stato nominato segretario parlamentare presso il ministero della Cultura, della comunità e della gioventù e il ministero dello Sviluppo sociale e familiare; Rahayu Mahzam, segretario parlamentare presso il ministero della Salute, con effetto dal primo settembre. Alle elezioni generali il Pap, il partito del premier, ha ottenuto il 61,24 per cento dei voti. Da parte sua, Lee continuerà a ricoprire il ruolo di premier, affermando che la tempistica della successione dipenderà dalla situazione attuale. Il primo ministro, 68 anni, aveva dichiarato in precedenza che avrebbe desiderato ritirarsi prima di compiere 70 anni, anche se durante una manifestazione online all'inizio di questo mese ha indicato che vedrà il suo paese resistere alla crisi attuale. (Fim)