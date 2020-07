Torino: insulti e minacce ai vicini di casa, stalker condominiale arrestato a Vanchiglietta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insultava i vicini di casa. Lanciava suppellettili contro di loro. Aveva spaventato i bambini della palazzina, in cui si era appena traferito, al punto che non andavano più a giocare in cortile. Un'inquietudine sfociata martedì sera quando, dopo l'ennesima lite, uno dei condomini ha chiamato la polizia. E così un italiano di 39 anni, con precedenti, è stato arrestato per atti persecutori. E' successo a Torino, nel quartiere Vanchiglietta. Quando gli agenti della Volante sono intervenuti nel condominio, hanno trovano all’ingresso alcuni condomini che hanno raccontato loro delle minacce. Recatisi all’alloggio dell’uomo, lo hanno trovato in stato di alterazione psicofisica, intento a consumare birra seduto sul divano. Anche in presenza degli agenti, il trentanovenne ha ricominciato a minacciare dal ballatoio i suoi condomini. Minacce che successivamente sono state indirizzate anche verso gli agenti. Dal racconto delle vittime è emerso un quadro inquietante: da qualche mese, da quando l’uomo si era trasferito lì, diversi condomini avevano subito molestie e minacce. In una circostanza l'uomo aveva lanciato oggetti contro una donna. Le ripetute angherie avevano generato ansia nella vittima. In tanti, da tempo, si muovevano in modo guardingo per evitare la sua presenza. Una famiglia si lamentava per le sue intrusioni, fatte di continui passaggi davanti alla porta-finestra dell’abitazione, e di insulti nei loro confronti. Oltre alle manette, per l'uomo è cattata una denuncia per resistenza a Pubblico ufficiale. (Rpi)