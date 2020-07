Ue: eurozona, prestiti bancari aumentati del 7,1 per cento annuo a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società della zona euro hanno continuato a sfruttare il credito bancario a ritmi sostenuti a giugno. È quanto emerge dai dati della Banca centrale europea (Bce), secondo cui i prestiti alle società non finanziarie dell'area dell'euro sono cresciuti del 7,1 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Il dato segna solo un leggero ribasso rispetto all’aumento del 7,1 per cento registrato a maggio, il più elevato dall’inizio del 2009. La crescita dei prestiti delle famiglie, nel frattempo, è rimasta stabile al 3,0 per cento per il terzo mese consecutivo. (Geb)