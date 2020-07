Caso camici: opposizioni Lombardia, prossime ore discuteremo strumento per mandare a casa giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle prossime ore discuteremo su quale sarà strumento più efficace per mandare a casa la giunta. Vogliamo capire se il Presidente Fontana è in grado di spiegare quanto accaduto e se sia in grado di smentire di avere mentito agli elettori lombardi e se ritiene di poter rappresentare Regione Lombardia dopo i fatti emersi. Noi siamo convinti che non abbia più la fiducia dei cittadini lombardi". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al consiglio regionale lombardo, Fabio Pizzul, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli prima dell'inizio della seduta del consiglio regionale insieme a tutti i capigruppo delle opposizioni. "Abbiamo preparato una mozione di sfiducia da discutere con le opposizioni - ha aggiunto il capogruppo del movimento 5 stelle, Massimo De Rosa - siamo imbarazzati per questa gestione dilettantesca dell'emergenza Covid, questa dei camici è l'ultima goccia, questa gente lasci Palazzo Lombardia". (Rem)