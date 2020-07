Iran: Teheran sposta in mare falsa portaerei statunitense per esercitazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento i media iraniani non hanno ancora confermato il dislocamento della finta portaerei nello Stretto di Hormuz. Nel 2015, i Pasdaran avevano utilizzato il simulacro per condurre un’esercitazione che aveva l’obiettivo di testare un attacco a una portaerei. Intanto la Uss Nimitz, la portaerei che dà il nome alla classe, è entrata nelle acque del Medio Oriente alla fine della scorsa settimana dall'Oceano Indiano, probabilmente per sostituire la Uss Dwight D. Eisenhower nel Mar Arabico. Non è chiaro quando o se la Nimitz passerà attraverso lo stretto di Hormuz. (Res)