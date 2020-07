Terzo settore: Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, 2 milioni a tutela famiglie a rischio povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Cariplo e Banco dell’energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione ASM e Fondazione AEM, lanciano la terza edizione del bando Doniamo Energia, con l’obiettivo di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di intercettare le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Il bando rappresenta la prima linea di intervento di un programma più ampio di contrasto alla povertà promosso dalla stessa Fondazione Cariplo che si svilupperà per fasi e azioni graduali, con forte attenzione ai singoli contesti territoriali e che sarà realizzato anche in collaborazione con Fondazione Vismara e con un ruolo attivo delle Fondazioni di Comunità. La riprogrammazione di Fondazione Cariplo per il 2020 ha individuato infatti tra gli obiettivi prioritari attorno ai quali riorientare le risorse e l’impegno delle Aree Filantropiche della Fondazione, il contrasto alle nuove povertà. L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento del contagio hanno fermato buona parte dell'economia italiana – e non solo – e gli effetti sulla popolazione più fragile si sono sentiti fin dalle prime settimane: si teme che la popolazione in povertà possa raggiungere la quota dei 10 milioni, rispetto ai 4,6 milioni stimati dall’Istat nel 2019 e alcune fasce di cittadinanza sono in evidente crisi già in questi mesi. ​La fase di lock-down ha avuto infatti un impatto immediato sull’economia del Paese e sui bilanci delle famiglie. I riverberi economici e sociali dell’emergenza sanitaria non si fermeranno però con l’allentamento delle misure cautelative: il sistema economico del Paese ne uscirà fortemente indebolito e sempre più persone della classe media e categorie a basso reddito rischieranno di scivolare in una situazione di povertà da cui sarà difficile rialzarsi. Oltretutto al peggioramento della situazione di persone e famiglie già a rischio di vulnerabilità prima dell’emergenza si aggiunge il rischio di perdita di posti di lavoro con il conseguente scivolamento di nuove famiglie nella situazione di fragilità. (segue) (Com)