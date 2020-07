Terzo settore: Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, 2 milioni a tutela famiglie a rischio povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doniamo Energia nasce nel 2016 per sostenere interventi a favore della popolazione vulnerabile: non riuscire a pagare una bolletta è, per molte famiglie, un primo segnale di difficoltà economica e poter intercettare precocemente quelle famiglie, orientarle e sostenerle per permettere loro di ripartire è, fin dai primi passi della collaborazione tra Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia, un obiettivo condiviso con le realtà territoriali che hanno presentato i progetti. Nelle due precedenti edizioni, le 31 progettualità selezionate hanno attivato un percorso personalizzato per 1.779 nuclei famigliari grazie al supporto di 362 enti coinvolti sul territorio lombardo: i servizi e le attività realizzate dalle reti territoriali riguardano il sostegno per il pagamento di bollette per forniture energetiche, azioni di orientamento al lavoro e ai servizi territoriali e, per le situazioni più fragili, un vero e proprio accompagnamento e di messa in campo di strumenti come le borse lavoro e tirocini. Secondo l’analisi realizzata da Fondazione punto.sud sulle famiglie intercettate dai 15 progetti sostenuti dalla prima edizione del bando, emerge come “vulnerabile” una popolazione in cui è alta la percentuale di nuclei famigliari che vivono in una casa in affitto (37%), in casa popolare (31%) e in una casa di proprietà (17,5%). Per quel che riguarda il titolo di studio, i dati fanno emergere che il 45% delle persone beneficiarie ha conseguito un diploma o una laurea. Dal rapporto di monitoraggio si evince, inoltre, che nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate rispetto a quelle di partenza, in particolare, per quel che riguarda la situazione debitoria e reddituale, grazie a interventi che hanno previsto, nella maggior parte dei casi, sia azioni di sollievo immediato (sostegni economici), che di orientamento e di vera e propria riattivazione. Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, ha dichiarato: "I bandi precedenti hanno permesso alle organizzazioni di Terzo Settore di svolgere un'azione efficace: nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate. Oggi, mentre la crisi per alcune persone e per alcune famiglie sta diventando drammatica, abbiamo bisogno di continuare e migliorare su questa strada: si tratta di riconoscere che ci sono ingiustizie inaccettabili e di sviluppare azioni di contrasto alla povertà in grado di aiutare a migliorare la vita delle persone e delle famiglie. Il metodo di Fondazione Cariplo mette al centro la collaborazione: agire insieme ad altri soggetti per supportare le famiglie che stanno vivendo condizioni di fragilità, attivando le reti del territorio che più da vicino conoscono le situazioni e sono in grado entrare in relazione con le persone per aiutarle a costruire un futuro migliore.” (segue) (Com)