Terzo settore: Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, 2 milioni a tutela famiglie a rischio povertà (3)

- “Questa terza edizione del bando ‘Doniamo Energia’ prende il via in un momento straordinariamente difficile per il nostro Paese - ha dichiarato Marco Patuano, Presidente di A2A e del Banco dell’energia onlus – molte famiglie si troveranno ad affrontare situazioni di difficoltà economica e sociale. Il nostro Gruppo, anche grazie ad iniziative come questa, ha la possibilità di fornire un contributo concreto per alleviare alcune situazioni di disagio”. L’obiettivo della terza edizione di “Doniamo Energia” è quello di dare risposte rapide e coordinate alla popolazione in povertà e vulnerabilità, a partire proprio da quella fascia di popolazione che si è trovata in una condizione di improvvisa fragilità a causa delle ripercussioni economiche e sociali date dall’emergenza sanitaria Covid-19. Il bando vuole rafforzare la capacità di individuare e aiutare i nuclei in vulnerabilità e povertà da parte delle reti – composte da realtà del pubblico e del privato sociale – sostenute nelle due precedenti edizioni di “Doniamo Energia”, che sono state in grado di costruire dei sistemi che valorizzano le risorse delle persone e rispondono in maniera coordinata e condivisa ai problemi e bisogni della comunità più fragile, con specifica attenzione alle famiglie con minori. Gli interventi dovranno essere focalizzati su risposte concrete per dare immediato sollievo alle situazioni critiche e offrire servizi di orientamento al sistema di aiuti esistenti e al mondo del lavoro. “Doniamo Energia3” è un bando riservato alle reti sostenute nell’ambito delle due precedenti edizioni, che hanno promosso interventi in grado di intercettare situazioni di vulnerabilità, di orientarle e di sostenere le famiglie affinché non scivolassero in una povertà severa e cronica. Alla luce del nuovo contesto e dell’urgenza di dare risposte tempestive, Fondazione Cariplo e Banco dell’energia intendono partire dalle reti già esistenti e stimolarle a fare un percorso evolutivo: rispetto alle precedenti edizioni, gli interventi dovranno essere maggiormente focalizzati sulla messa a disposizione di risposte per dare immediato sollievo alle situazioni più critiche e coprire i bisogni urgenti e sull’offerta di servizi di orientamento e riorientamento nel mondo del lavoro, continuando a dare attenzione alla povertà energetica, spesso un primo segnale di difficoltà per molte famiglie. (Com)