India: nel mirino del governo altre 47 app cinesi, cloni di quelle già bloccate

- Dopo aver bloccato per motivi di sicurezza 59 applicazioni internet e di telefonia mobile, per la maggior parte cinesi, il governo indiano ne ha messe al bando altre 27. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”), secondo la quale il ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica ha inviato una comunicazione scritta alle compagnie già destinatarie del divieto minacciando iniziative legali in caso di prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta. Le 47 app individuate come illegali sarebbero dei cloni di quelle precedentemente vietate. Inoltre, secondo il quotidiano “The Economic Times”, il governo ha compilato un elenco di 275 app da analizzare, anche in questo caso con molte presenze cinesi. La lista, infatti, comprenderebbe PlayerUnknown's Battlegrounds i Pubg, Zili, AliExpress, Resso e Ulike. Zili, sviluppata da Xiaomi, è una delle app che stanno sostituendo TikTok in India, insieme alla statunitense Dubsmash e all’indiana Roposo. Quest’ultima, sviluppata da InMobi, è quella che sta crescendo di più: i download sono aumentati del 142 per cento dopo il blocco di TikTok. (segue) (Inn)