India: nel mirino del governo altre 47 app cinesi, cloni di quelle già bloccate (4)

- L’ambasciata della Cina a Nuova Delhi ha replicato che la misura, “mirata in modo selettivo e discriminatorio a determinate app cinesi per motivi ambigui e inverosimili, si scontra con requisiti di procedura equi e trasparenti, abusa di eccezioni di sicurezza nazionale ed è sospetta di violazione delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio”. Inoltre, “non favorisce gli interessi dei consumatori e la concorrenza del mercato in India”, come si legge in un comunicato del portavoce, Ji Rong. Le app bloccate “hanno un gran numero di utenti in India, hanno operato rigorosamente in conformità con le leggi e le normative indiane e forniscono servizi efficienti e veloci per i consumatori, i creativi e gli imprenditori indiani. Il divieto influenzerà non solo l’occupazione dei lavoratori indiani locali che supportano queste app, ma anche gli interessi degli utenti indiani e l’occupazione”, prosegue la nota. “Ci aspettiamo che l’India riconosca la natura reciprocamente vantaggiosa della cooperazione economica e commerciale Cina-India e sollecitiamo la parte indiana a cambiare le sue pratiche discriminatorie, mantenere lo slancio della cooperazione economica e commerciale Cina-India, trattare equamente tutti gli investimenti e i fornitori di servizi e creare un ambiente commerciale aperto, equo e giusto, tenendo conto degli interessi fondamentali di entrambe le parti e degli interessi generali delle relazioni bilaterali”, ha concluso l’ambasciata. (Inn)