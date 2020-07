Polonia: viceministro Giustizia, non tutti i Paesi hanno firmato o ratificato la Convenzione di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non tutti i Paesi hanno sottoscritto o ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Lo ha detto il viceministro della Giustizia polacco, Michal Wojcik, commentando le recenti dichiarazioni del suo ministro, Zbigniew Ziobro, in merito al possibile ritiro della Polonia dalla Convenzione. Parlando all'emittente televisiva "Polsat News", Wojcik ha dichiarato che tra i suddetti Paesi ci sono Lituania, Lettonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Regno Unito e Liechtenstein. "Molti Stati hanno affermato di non volere nel loro ordinamento giuridico la Convenzione di Istanbul", citando una sua connotazione ideologica. "Noi di Solidarna Polska assolutamente non siamo d'accordo" con tali contenuti e il legislatore polacco già "tutela le donne dalla violenza, così come chiunque altro la subisca". A suo dire la convenzione tenta "di promuovere un terzo genere socialmente e culturalmente determinato, ad esempio nei programmi scolastici. Siamo contrari. E' un attacco potente all'istituto della famiglia e del matrimonio", ha affermato il viceministro. (segue) (Vap)