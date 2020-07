Polonia: viceministro Giustizia, non tutti i Paesi hanno firmato o ratificato la Convenzione di Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'altra intervista, concessa all'emittente "Tvn24", lo stesso Wojcik ha escluso che il ministro della Giustizia Ziobro, leader del partito di governo Solidarna Polska, voglia ottenere il ruolo di vicepremier. "Il ministro non ha mai voluto lottare per diventare vicepremier. Solidarna Polska non discute per prima cosa di ruoli, ma di ciò che serve ai polacchi", ha dichiarato. Ad annunciare sabato scorso che il governo polacco prenderà provvedimenti per il ritiro dalla Convenzione di Istanbul era stato lo stesso Ziobro. La Polonia ha sottoscritto la Convenzione nel dicembre 2012 e l'ha ratifica nel 2015. Dall'annuncio del guardasigilli ha per il momento preso le distanze l'alleato di governo, il partito Diritto e giustizia (PiS). Anche questa mattina il suo portavoce, Radoslaw Fogiel, ha fatto sapere che "decisioni in merito ancora non sono state prese" e che la reazione di certi ambienti alle parole di Ziobro è "decisamente prematura". (Vap)