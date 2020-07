Finlandia: reintrodotti controlli per arrivi da Austria, Slovenia e Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli ai confini della Finlandia sono stati ripristinati da oggi per gli arrivi da Austria, Slovenia e Svizzera. I cittadini in arrivo da questi tre paesi dell'area Schengen dovranno sottoporsi all'autoisolamento al loro arrivo in Finlandia. E' quanto deciso dal governo di Helsinki alla luce dell'aumento dei casi di infezioni da Covid-19 nei tre paesi. La decisione sulle restrizioni sarà rivalutata solamente il prossimo 25 agosto. Alcune restrizioni sono state poste anche per gli arrivi in Finlandia da Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, Francia, Svezia e Repubblica Ceca. (Sts)