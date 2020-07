Romania: governo, se non si ferma pandemia sempre più difficile rilanciare l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non viene fermata la diffusione del Covid-19 con l'aiuto di tutti, sarà sempre più difficile tornare alla normalità e rilanciare l'economia in Romania. Lo ha affermato il portavoce del governo romeno, Ionel Danca, in un messaggio sulla sua pagina Facebook. "Comincio questo post dicendo molto chiaramente che la ripresa economica è la nostra priorità e che non vogliamo altre restrizioni che potrebbero influire sull'economia. Purtroppo, siamo a una quota con oltre mille infezioni al giorno. Il vuoto della legislazione per combattere la diffusione delle infezioni con il nuovo coronavirus, causato da irresponsabili attacchi politici e legali nel mezzo della pandemia, combinato con un'oscura propaganda per screditare il pericolo di Covid, ci ha riportato a una situazione limite", ha scritto Danca. "Il momento non è facile da un punto di vista sanitario e il nostro intero piano per rilanciare l'economia ora dipende da uno sforzo comune, collettivo e nazionale per rispettare le regole per limitare la diffusione dell'epidemia del nuovo coronavirus", ha aggiunto. (segue) (Rob)